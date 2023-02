Kan Antwerp twijfelend Club Brugge na zeven duels zonder zege eindelijk nog eens kloppen? “Naar de Bosuil komen is voor niemand een geschenk”

Een uitverkochte Bosuil is zondag (13.30u) het strijdtoneel voor de topper tussen Antwerp en Club Brugge. De Great Old wil blauw-zwart op negen punten zetten én na zeven onderlinge duels zonder overwinning nog eens zegevieren tegen de regerende landskampioen. “Die statistiek kende ik niet”, aldus Mark van Bommel, die het zonder Stengs moet doen in de topper, maar wel kan rekenen op nieuwkomer Mandela Keita.

Op 31 januari, de laatste dag van de winterse transferperiode, huurde Antwerp Mandela Keita van OHL en liet het Bruny Nsimba naar SK Beveren vertrekken. Keita zat tegen Union al meteen op de bank. “Hij heeft vandaag pas voor het eerst meegetraind met de groep. We hadden hem op Union in de kern opgenomen om de groep te leren kennen. Maar als het nodig was, had ik hem wel gebracht, want hij is fit. Over Nsimba heb ik met Marc (Overmars, red.) en Sven (Jaecques, red.) gesproken en het leek ons de juiste beslissing om hem te laten gaan. Met een volledig fitte kern zou hij minder kansen krijgen.”

Debuut voor Keita?

Keita is dus een mogelijke vervanger voor de geschorste Calvin Stengs. Van Bommel deed uitschijnen dat hij Keita of Kerk aan de aftrap gaat brengen tegen Club Brugge. “In andere gevallen zal ik moeten schuiven met de pionnen, al blijft dat natuurlijk ook een optie.”

Club Brugge kon vorig weekend pas voor het eerst winnen sinds de komst van nieuwe coach Scott Parker. De landskampioen straalt niet het vertrouwen van weleer uit. Nu naar de Bosuil komen, lijkt geen geschenk. “Oh, maar dat is het voor geen enkel team. Nu was ons stadion in recordtempo uitverkocht, al denk ik niet dat dit record lang zal standhouden. Thuis spelen geeft ons vleugels.”

In Brugge pakte Antwerp nog een punt ondanks de 2-0-achterstand. Het was de zevende opeenvolgende keer dat RAFC niet kon winnen van de West-Vlamingen. Ziet Van Bommel deze topper, gezien de moeilijke periode van Club, als een uitgelezen mogelijkheid om die reeks te doorbreken? “Die statistiek kende ik niet. Kijk, vertrouwen krijg je door te winnen. Én door je ploeg een houvast te bieden. Dat spelers tijdens een minder moment kunnen terugvallen op een spelsysteem. Maar ik kan niet beoordelen wat er bij Club gebeurt. Dit wordt, ongeacht die zegeloze reeks, een wedstrijd die op zichzelf staat. Een duel met historie, dat leeft bij de fans”, besloot Van Bommel.