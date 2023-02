KVK Wellen gaat er prat op over de jongste kern van de reeks te beschikken. En de cijfers staven die Wellense redenering. Liefst twaalf spelers, die dit seizoen competitieminuten meepikten, zijn hoogstens 23 of (veel) jonger. “De beste formule is nog altijd een mix van jeugd en ervaring”, zegt Wellen-coach Maxime Annys in de aanloop van de derby tegen Schoonbeek-Beverst.