Gewezen schepen Nico Geraerts overleden: “Volksmens bij uitstek, altijd sympathiek en goedlachs”

Nico Geraerts, geboren Veldwezeltenaar, zetelde ononderbroken in de Lanakense gemeenteraad van begin 1989 tot eind 2000. Aan het eind van die periode was hij enkele jaren schepen van Sport en Toerisme. Na een korte onderbreking - hij haalde net niet voldoende stemmen om rechtstreeks verkozen te worden in 2000 - kwam hij terug in de gemeenteraad in 2002, in opvolging van de overleden schepen Willy Janssen. Begin 2013 ontving hij van de gemeenteraad de titel van ere-gemeenteraadslid.

Geraerts was jarenlang postbode maar ruilde zijn fiets in de jaren tachtig voor de wagen van toenmalig Vlaams minister van Cultuur en latere minister-president Patrick Dewael. Een hele tijd was hij diens chauffeur en betrouwbare medewerker.

Burgemeester Marino Keulen: “Nico behoorde tot de eerste generatie liberalen in de gemeenteraad van Lanaken. Samen met Patrick Dewael heb ik hem op 21 januari nog bezocht in het AZ Vesalius in Tongeren. Niets liet toen aanzien dat hij zo snel zou overlijden. Na dat bezoek heb ik hem nog meegenomen naar zijn broer Robert in Veldwezelt die die dag jarig was. We hadden een aangenaam, ontspannen gesprek over de politiek, over de mensen die we kenden en over zijn hobby voetbal. Hij was een volksmens bij uitstek. Altijd sympathiek en goedlachs. Een joviale en trouwe medestander is ons ontvallen.”

Nico Geraerts was vrijgezel en woonde in Lanaken-centrum. Hij laat drie zussen en een broer achter.

(eva)