Woonzorgcentrum Gerkenberg zoekt vrijwilligers

Het woonzorgcentrum Gerkenberg is op zoek naar vrijwilligers die een handje kunnen komen toesteken in het begeleiden van de bewoners.

"We zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij een maaltijdbegeleiding, zowel bij het ontbijt, middagmaal of avondeten", klinkt het. "Het betreft ondersteunende taken waarbij er altijd advies en hulp gevraagd kan worden aan het vast personeel. Ook onze ‘geroutineerde’ vrijwilligers vangen je graag op.""Ben je vlot in omgang met senioren, kan je tijd vrijmaken en kan je geduld en begrip aan de dag leggen, met het hart op de juiste plaats? Dan zoeken wij iemand als jou om onze enthousiaste groep van vrijwilligers te komen vervoegen! Twijfel je? Kom dan eens vrijblijvend meedraaien om van de sfeer en taakinhoud te proeven."Neem contact op met de coördinator van de vrijwilligersploeg, Liesel Hermans op het nummer 089/480259 of liesel.hermans@gerkenberg.be