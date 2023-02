Mattel komt met een Barbiepop met scoliose

Inclusiviteit promoten doe je best al van kinds af aan en dat heeft Mattel, het bedrijf achter de legendarische barbiepoppen, de laatste jaren begrepen. In 2022 werden er al verschillende modellen met lichamelijke beperkingen gelanceerd en nu wordt ook Chelsea, het kleine zusje van Barbie, in een nieuw jasje gestoken. Inclusief rugbrace om patiënten met scoliose een hart onder de riem te steken.

Ongeveer 2 à 3 procent van de bevolking heeft er last: men spreekt van scoliose wanneer de wervelkolom krom is gegroeid. Die afwijking ontstaat vaak tijdens de puberteit, maar kan ook aangeboren zijn of op latere leeftijd optreden. In 80% van de gevallen kan niet worden vastgesteld wat de oorzaak is. De overige gevallen zijn aangeboren, neuromusculair (door een spier- of zenuwaandoening) of degeneratief scoliose (door slijtage, vaak gelinkt aan ouderdom).

Als er sprake is van scoliose, is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Zeker in het geval van kinderen of pubers ga je best bij twijfel naar je huisarts, die je indien nodig zal doorverwijzen naar een orthopeed. Bij een milde vorm volstaat oefentherapie, als dat niet volstaat, kan een meer ingrijpende behandeling volgen, met een brace, of een operatie.

Dat Barbies zusje Chelsea nu zo’n brace krijgt, zal het voor jongeren die ermee te maken krijgen, hopelijk wat helpen dragen. De voorbije jaren bracht Mattel ook al een barbie in een rolstoel en met een beenprothese op de markt.