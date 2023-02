RECENSIE. ‘Geubels gaat in bad’ van Philippe Geubels: shampoo voor volwassenen ***

Naast comedian, vast jurylid bij ‘De slimste mens’ en presentator van ‘Taboe’, was Philippe Geubels ook lang de man die ooit de rekken in de Colruyt vulde. In zijn nieuwe, vierde zaalshow ‘Geubels gaat in bad’ laat hij een andere kant van zich zien en ontpopt hij zich tot huisman: vader van een niet op haar mondje gevallen dochter, baasje van een dwergpincher én de man die zijn financiën regelt in bad.