MLS-kenners smullen van transfer Dante Vanzeir (24) naar New York: “Hij gaat daar écht goed passen”

Maakt Dante Vanzeir op z’n 24ste wel de juiste keuze door naar de New York Red Bulls te verhuizen? Had hij niet beter voor een stap hogerop in Europa gekozen? De Amerikaanse voetbalcompetitie staat bij ons niet al te hoog aangeschreven. Maar “het niveau is écht aan het stijgen”, zeggen MLS-kenners, “steeds meer jonge spelers gebruiken de competitie als springplank” en “Dante gaat daar écht goed passen”.