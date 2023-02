Mathieu van der Poel past voor officiële verkenning WK-parcours: “Hij pakt dit aan als een normale cross”

“Nee, Mathieu is er vandaag niet bij”, aldus bondscoach Gerben de Knegt bij Wielerflits na het behalen van het goud in de mixed relay. “Hij rijdt op een WK nooit op vrijdag en meestal ook niet op zaterdag een rondje. Hij pakt dit aan als een gewone cross, dus ik zie hem straks in het hotel en dan zien we wel hoe hij het wil doen. Het kan zijn dat hij zondagochtend een paar rondjes doet.”

Van der Poel kent het rondje in Hoogerheide natuurlijk als z’n broekzak. Het parcours werd ook uitgetekend door z’n vader Adrie. Maar: “We hebben het er nog niet over gehad. Sinds ik niet meer thuis ben, spreken we mekaar niet meer zo vaak over dat soort dingen. Maar ik vind het wel mooi voor hem dat hij nog eens een WK kan organiseren. Hij doet dat graag en het is toch een eerbetoon aan hem. Veel crossen kunnen een voorbeeld nemen aan de manier waarop hij dat doet”, aldus de Nederlander in een interview met onze krant.

“Het laatste dat ik weet van Mathieu is dat zijn rug goed voelt”, stelt De Knegt. “Nu, dat heeft hij al wel vaker gezegd en dan viel het soms tegen. Maar dat is nu eenmaal altijd zo met een rug, ik ben ook lid van die ‘zereruggenclub’ (lacht). Maar ik denk dat hij er wel goed op staat hoor. Het gaat een spannende koers worden en ik denk dat hij er dichtbij zal zijn, maar we weten allemaal dat die sterke man uit België ook meedoet. Dat Adrie hier het parcours uitgetekend heeft? Ja… De kritiek vind ik gerommel in de marge. Oké, de balken liggen op een andere plaats en als je objectief kijkt dan kan Mathieu er beter over springen dan Wout en er zo een voordeel uit halen. Maar dat is niet verboden, toch?”