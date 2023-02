ROYALS. Koning Willem-Alexander danst erop los en Jill Biden krijgt hoog bezoek

Deze week werden we op Instagram getrakteerd op enkele zeldzame kiekjes. Een royal die een kalf te drinken geeft of een dansende koning, dat zie je nu eenmaal niet elke dag. Bereid je dus voor op een ongewone kijk achter de schermen.

De Nederlandse prinses Beatrix werd deze week 85 en dat deed ze zoals gebruikelijk met de nodige klasse.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Abdullah II van Jordanië en zijn vrouw koningin Rania waren op staatsbezoek in de Verenigde Staten. Dat leverde een kleurrijke foto op toen de koningin en first lady Jill Biden samen poseerden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia bezoeken het Caribische deel van hun koninkrijk. Op locatie mag het er al eens wat losser aan toegaan, zo bewijzen de danspasjes van het trio.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Britse prinses Kate lanceerde deze week de Instagrampagina voor The royal foundation centre for early childhood. De nieuwste campagne, ‘Shaping Us’, vraagt aandacht voor het belang van ervaringen in onze jonge kindertijd voor de rest van onze ontwikkeling.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zoals elk jaar gaf koning Filip deze week zijn nieuwjaarstoespraak voor de overheden van het land.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Sophie, de Gravin van Wessex, bracht een bezoek aan Smerrill Dairy. Daar ging ze niet alleen in gesprek met boeren, maar mocht ze ook eigenhandig een kalf de fles geven. Het is eens wat anders dan een galadiner.