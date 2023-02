Raf Drieskens (cd&v), voorzitter van de transitieraad, de toekomstige raad van bestuur van Wonen in Limburg. — © Raymond Lemmens

Heusden-Zolder

De nieuwe Limburgse sociale woonmaatschappij heeft nu ook een naam: Wonen in Limburg of kortweg WiL. De naam werd vrijdag aangekondigd in Zolder. Op 1 juli smelten de 19 huidige maatschappijen samen.