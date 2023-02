Mag Paul Onuachu dit weekend debuteren voor Southampton? “Alles hangt af van zijn werkvergunning”

Paul Onuachu realiseerde dinsdag zijn droomtransfer van KRC Genk naar Southampton. De boomlange Nigeriaan moet zijn nieuwe club helpen om het behoud in de Premier League te verzekeren, maar het is nog lang niet zeker of hij dat zaterdag al mag doen in het uitduel bij Brentford.

Paul Onuachu vertoeft intussen in Engeland, zo bevestigde zijn nieuwe coach Nathan Jones vrijdag. Maar of The Saints zaterdagnamiddag (16u) op bezoek bij Brentford al op hun nieuwe aanvalsleider kunnen rekenen, valt nog af te wachten. Hetzelfde geldt voor Kamaldeen Sulemana, een pijlsnelle Ghanese winger die net zoals Onuachu op Deadline Day de transfer naar St. Mary’s Stadium maakte.

“We moeten wachten op hun werkvergunningen”, zegt Jones. “Paul en Kamaldeen zijn in het trainingscomplex, maar zolang ze geen werkvergunning hebben mogen ze niet trainen en spelen. Hopelijk komt het snel in orde, maar zolang dat niet het geval is zullen ze niet in actie komen.”