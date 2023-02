Net gevoegde kasseistrook weer opengebroken voor ‘vergeten’ wateraansluiting

Woensdag leek een flink gedeelte van de werken netjes afgerond. De gelegde kasseien werden proper ingevoegd. klaar is kees, zou je dan denken. Tot vrijdag dat nette werk weer helemaal opgebroken werd. “Onze mensen hebben inderdaad bij een private aansluiting, een tweede leiding, die niet pal naast de eerste lag, gemist”, legt Brigitte Van Damme van De Watergroep uit. “Daardoor hebben we effectief vrijdag het afgeronde werk terug moeten opbreken. Inmiddels is de aansluiting terug in orde en leggen onze mensen stalen rijplaten over het werfgat, zodat iedereen, ook voertuigen, er weer probleemloos kan passeren. In de komende dagen gaat een aannemer dan de kasseien die er opgebroken werden, terugplaatsen en weer netjes invoegen zoals dat al gebeurd was.”