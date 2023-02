29 bestuurders betrapt op hun gsm in Hasselt en Zonhoven

De politie voerde donderdag snelheidscontroles uit op de Kempische Steenweg in Hasselt en de N74 en Beringersteenweg in Zonhoven. Van de 1.629 gecontroleerde bestuurders reden er 184 te snel, zo’n 11 procent.

In het kader van de actie rond afleiding in het verkeer werd er extra gecontroleerd op het gebruik van de gsm. Dat gebeurde ook op de Schopdriesweg in Zonhoven, waar er geen snelheidscontrole was. In de straat werden 10 bestuurders betrapt op hun gsm. In totaal werden er 29 boetes uitgeschreven voor gsm-gebruik.

Eén bestuurder reed met een nummerplaat die niet bij zijn voertuig hoorde. Het voertuig werd getakeld omdat het vermoedelijk niet verzekerd was. Er werd ook een chauffeur onder invloed van drugs betrapt. Hij moest zijn rijbewijs tijdelijk inleveren. siol