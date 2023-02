China verklaart ballon in Amerikaanse luchtruim: “Voor meteorologisch en wetenschappelijk onderzoek”

China heeft vrijdag dan toch een verklaring gegeven voor de ballon die in het Amerikaanse luchtruim rondvliegt, volgens de VS om te spioneren. Klopt niet, klinkt het in China: de ballon heeft “meteorologische en wetenschappelijke doeleinden” en het zou niet de bedoeling zijn dat het in het Amerikaanse luchtruim belandde.

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken is er contact met de VS over de ballon en wordt overlegd hoe de onverwachte situatie opgelost kan worden. “Het vliegtuig is Chinees en is burgerlijk”, klinkt het. “Het wordt gebruikt voor meteorologisch en ander wetenschappelijk onderzoek.”

Het was niet de bedoeling dat het in het Amerikaanse luchtruim belandde, aldus China. “Door de onverwachte westenwind en de beperkte controle die we erover hebben, is de ballon afgeweken van zijn geplande koers. Dat spijt ons. Het gaat om een vergissing door overmacht.”

Spionage

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zei donderdag een grote ballon te hebben ontdekt die al dagenlang boven de VS zweeft, en die door China gebruikt zou worden voor spionage. “De Verenigde Staten hebben op grote hoogte een observatieballon ontdekt, die zich momenteel boven het vasteland van de VS bevindt, en volgt die”, aldus een woordvoerder van het Pentagon, brigadegeneraal Pat Ryder. De VS is het tuig – ter grootte van drie bussen – al meerdere dagen aan het volgen.

De ballon werd eerst gespot nabij de staat Alaska en buurland Canada, waarna het tuig het Amerikaanse luchtruim binnenkwam en zich over het noorden van de VS begon te bewegen. De ballon werd onder meer in het oog gehouden vanuit bemande legervliegtuigen. De ballon zou momenteel boven de staat Montana in het noordwesten van het land zweven, boven het burgerlijke luchtruim, maar onder wat als de ruimte wordt beschouwd.

Hoewel de ballon boven opslagplaatsen van kernwapens is gevlogen, heeft de Amerikaanse legertop beslist om het tuig niet neer te schieten: het risico dat brokstukken schade aanrichten op de grond is te groot.