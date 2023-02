Coronacijfers stijgen opnieuw: “Verrassend dat golven elkaar onophoudelijk blijven opvolgen”

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt opnieuw toe. Voor Sciensano is dat geen reden tot paniek, maar het is verrassend dat de virusgolven elkaar blijven opvolgen. “We zitten al in jaar drie van de pandemie en we hebben nog steeds geen lange stabiele periode met lage cijfers gehad”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Het aantal coronabesmettingen steeg in de laatste week van januari met 40 procent. De ziekenhuisopnames namen met een derde toe. Het gaat al bij al om lage cijfers. De ziekenhuizen staan niet onder druk door corona en dat zal de komende weken en maanden ook niet gebeuren. “We staan aan het begin van een golfje, geen golf”, zegt Van Gucht. Het virus is (nog) niet ongevaarlijk. Er lagen eind januari 51 coronapatiënten op intensieve zorg, nog steeds sterven in ons land 4 mensen per dag aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Het nieuwe ‘golfje’ begint later dan verwacht. Tijdens de kerstperiode zijn de cijfers fel gedaald en ze bleven laag in januari, tot nu. De motor is nog steeds variant BQ.1, al verliest die terrein op een mix van andere subvarianten. Volgens Sciensano zijn er geen indicaties dat een van deze varianten een ernstiger ziekteverloop veroorzaakt.

Dat de coronacijfers al drie jaar onophoudelijk blijven stijgen en dalen, verbaast Van Gucht. “Andere virussen kennen meestal één golf in het koude seizoen en dan is het gedaan. Bij corona is er om de twee à drie maanden een nieuwe opstoot. Dat is verrassend.” Mogelijk zal de viruscirculatie tegen en in de zomer voor het eerst sinds begin 2020 echt stilvallen, al durft Van Gucht daarover geen voorspelling te maken. Een verklaring voor de voortdurende golfjes is de snelle opeenvolging van nieuwe varianten. Dat varianten zo snel ontstaan en verspreiden komt volgens Van Gucht door de globale verspreiding van het virus. “Het is argument om te zeggen dat de pandemie nog niet gedaan is.”

Tweede grieppiek?

Mogelijk zal de coronagolf vergezeld worden door, hoogst uitzonderlijk, een tweede grieppiek deze winter. “De griepepidemie begon in december, wat vroeg is, en piekte voor Nieuwjaar. Na de vakantie is de circulatie gestabiliseerd en zelfs een beetje gedaald”, zegt Van Gucht. Mogelijk gaan we in februari en maart naar een tweede piekperiode. “Dat is atypisch, maar je ziet ook bij veel andere virussen dat het verloop sinds corona verstoord is.”

Over de intensiteit van een mogelijk tweede griepgolf is nog niets geweten. Vooralsnog evolueert de epidemie ‘gemiddeld’. “Vorig jaar was het mild en in 2020 was er geen griep. Daarom hadden we verwacht nu een intense griepgolf te krijgen. Maar misschien moet het dus nog komen. Wie baat heeft bij een griepprik en die nog niet heeft gehaald, adviseren we om dat alsnog te doen.”