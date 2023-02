Xaydee Van Sinaey pakt brons in de team relay: “Dit parcours valt zwaarder uit dan sommigen denken”

Vorige zondag reed ze nog naar een tweede plaats in de Wereldbekerwedstrijd in het Franse Besançon en vrijdag maakte ze deel uit van de Belgische ploeg die brons behaalde in de team relay, het openingsnummer van de regenboogstrijd in Hoogerheide. Xaydee Van Sinaey lijkt helemaal klaar om zaterdag een goed figuur te slaan in de regenboogstrijd bij de vrouwelijke junioren. “Het gevoel zit goed, dat geeft me veel vertrouwen”, aldus Van Sinaey.

“Alles zit op schema. Wat ik niet ga doen, is mezelf druk opleggen. Het is niet van moeten, want mijn seizoen is tot hiertoe eigenlijk al geslaagd. Ik ga wel het beste van mezelf geven en wil vooral stress mijden. Vraag me daarom niet naar een plaats, maar met minder dan een stek bij de top vijftien ben ik niet tevreden”, aldus een bescheiden Xaydee Van Sinaey, die bij de outsiders voor het podium wordt gerekend. Ze blikt bovendien tevreden terug op haar seizoen. Door toedoen van haar trainer Michel Geerinck won ze opvallend aan explosiviteit. Dat viel ook te merken op het Europees kampioenschap in Namen, waar ze derde eindigde na de Nederlandse Lauren Molengraaf en de Italiaanse Valentina Corvi. “In mijn ogen is Lauren Molengraaf de absolute topfavoriete. Ze won ook het merendeel van de Wereldbekerwedstrijden, zo’n prestaties liegen niet. Ik denk dat ook Fleur Moors wel een goede beurt kan maken”, geeft Van Sinaey haar kijk op de concurrentie.

Zowel Molengraaf als Moors waren er zondag in Besançon niet bij. Toen was de Canadese Alva Holmgren aan het feest. “Het kan zaterdag veel kanten uit”, beseft Van Sinaey. “Ik hoop alleen dat ik gezond blijf, want vorig jaar moest ik passen voor het WK toen ik met corona opgezadeld zat en aan het recente Belgisch kampioenschap in Lokeren kon ik niet deelnemen toen ziektekiemen me thuishielden.”

Foutjes beperken

Vooraleer ze zaterdag haar individuele WK afwerkt, eindigde ze met haar Belgische lotgenoten derde in de team relay. “Het werd zonder twijfel een leuke kennismaking, want het is niet zo dat ik me hierop speciaal had voorbereid. Ik ben blij dat ik als voorlaatste van de zes Belgen de derde plaats kon vasthouden. Het is helemaal anders crossen dan in een gewone wedstrijd. Veel tactiek komt in deze team relay niet aan bod. Het is gewoon één ronde lang het beste van jezelf geven. En de foutjes proberen te beperken. Dat is best gelukt”, aldus het talent uit Schendelbeke. “Wat ik van het parcours vind? Het is heel pittig. Het wordt veel zwaarder dan sommigen denken. Al die korte klimmetjes gaan doorwegen. De beste zal ongetwijfeld winnen. En niet onbelangrijk, op tijd en stond doseren wordt de boodschap”, lacht de veldrijdster van Acrog-Tormans, die volgende winter bij de beloften aan de slag moet. “Dat wordt sowieso een grote stap omdat ik dan ook veel crossen bij de elite zal moeten rijden. Maar ik zie dit vooral als een leerschool.”