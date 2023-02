Wereldberoemde couturier Paco Rabanne overleden op 88-jarige leeftijd

De wereldberoemde couturier Paco Rabanna is op 88-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard, op meerdere vlakken aanzien als een visionair in de modewereld, inspireerde een hele generatie van modeontwerpers.

“Het modehuis van Paco Rabanne eert haar visionaire ontwerper en oprichter die vandaag overleden is op 88-jarige leeftijd”, staat te lezen op het Instagram-account van het modehuis. “Hij is bij de meest vooraanstaande modefiguren van de twintigste eeuw en zijn nalatenschap zal een blijvende bron van inspiratie zijn. We zijn meneer Rabanne dankbaar voor het ontwerpen van onze avant-garde erfenis en om een toekomst met ongelimiteerde mogelijkheden te creëren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De in Spanje geboren Rabanne vluchtte naar Frankrijk toen de Spaanse Burgeroorlog uitbrak. Ondanks een opleiding tot architect zocht en vond hij moeiteloos zijn weg in de modewereld, die hij al kende via zijn voor Balenciaga werkende moeder. Hij ging juwelen ontwerpen voor merken als Christian Dior, Balenciaga en Givency en richtte in 1966 zijn eigen modehuis op.

Door het combineren van weinig voor de hand liggende materialen, van papier en plastic tot metaal, onderscheidde hij zich al snel van andere ontwerpers. Ook de manier waarop hij die materialen combineerde, zijn unieke kijk en creatieve vrijheid maakten van hem een inspiratiebron voor generaties van jonge ontwerpers en ondernemers in de modewereld.