Kubik stelt deuren open tijdens winterhappening

"Iedereen was weer welkom om samen allerlei leuke dingen te beleven met de opvoeders van het internaat en de leerkrachten van de basisschool", klinkt het. "We hielden een winterbarbecue met lekkere souvlaki’s en saté’s. We dronken hartverwarmende drankjes, hete soepjes, speelden leuke familiespelletjes, bezochten de grimeerstand, een knusse fotostand en nog veel meer. Dit alles in de buurt van knisperende vuurschalen die het nog gezelliger en vooral een beetje warmer maakten." "Niet alleen familie en vrienden van onze school waren er, bedoeling was ook om iedereen te verwelkomen en een kijkje te laten nemen in onze school. De gezellige sfeer en mooie versiering overtuigden de ouders van de kleinste bezoekertjes om snel een plaatsje te reserveren voor die kleine spruitjes."