Hechtel-Eksel

De vier oude wijzerplaten van de Ekselse kerktoren werden openbaar geveild voor een totaal brutobedrag van 2.400 euro. Een van de drie gelukkige eigenaars is zaakvoerster Carine Stevens van broodjeszaak Het Vliegend Klokske die vorig jaar al enkele uren in het bezit was van een exemplaar. “Dat ik ze toen heb moeten teruggeven, zit hoog.”