Jarige Wouter Vrancken: “Nieuwe spits Arokodare is erg leergierig, dat is positief”

Wouter Vrancken voetbalde begin deze eeuw twee jaar bij AA Gent, als trainer kwam hij er (nog) niet in beeld. “Ik herinner me dat ik trainer was in tweede klasse van KV Mechelen, toen we samen met AA Gent op winterstage waren in Oliva Nova. Michel Louwagie sprak me er aan en zei me dat hij me zou volgen. Zij gaven de voorkeur aan trainers van iets ouder dan 40, die al een bepaalde rugzak met zich meedroegen. (Schatert) Ik ben nu 44 maar ik heb hem nog niet gehoord. Ik bewaar schitterende herinneringen aan mijn periode als speler bij AA Gent. We woonden erg graag in Lochristi, op een kwartiertje van het Ottenstadion. Het was ook fijn voetballen in een ploeg met onder meer Boussoufa en Foley.”

Play-off 1

Anno 2022 heeft AA Gent een ploeg om deel te nemen aan play-off 1, vindt Vrancken. “Voor dat ticket zijn ze ook volop in de running. Dat maakt dat dit een heel lastige verplaatsing is, waarbij details beslissend zullen zijn. Dat was in de heenmatch ook al het geval.”

Het puntenverlies in Eupen kan Vrancken makkelijk plaatsen. “In voetbal win je jammer genoeg niet altijd. We hadden in Eupen makkelijker de oplossingen kunnen vinden voor rust maar over onze tweede helft was ik heel tevreden. Er waren zowel positieve zaken als werkpunten, waarmee we aan de slag zijn gegaan.”

Tevreden met wintermercato

Vrancken blikte ook nog kort terug op de dinsdagnacht afgelopen wintermercato. “Ik ben een tevreden trainer. Natuurlijk zie je niet graag je topschutter, die 16 keer scoorde, vertrekken. Maar iedereen gunt Onuachu deze transfer. Dat zegt veel over de mens Paul maar ook over de club KRC Genk, die haar afspraken met spelers nakomt. Die menselijke kant vind ik heel belangrijk.”

Onuachu’s opvolger Tolu Arokodare maakte niet alleen met zijn imposant lichaam indruk op training. “Hij is explosiever dan Onuachu, die natuurlijk al meer ervaring heeft als afwerker. Maar Tolu is een jonge speler met veel mogelijkheden, hij stond bovenaan onze verlanglijst. Hij heeft een goeie kaats en is erg leergierig. Hij stelt veel vragen, dat vind ik heel positief. We hebben geduld met hem, want al onze spelprincipes zijn nieuw voor hem. Zowel aanvallend als defensief. Hij was het gewoon om op zijn lichaam aangespeeld te worden, waarna ze wel zouden zien wat er gebeurde. Daarom zullen we de volgende weken intensief met hem werken.”

Datzelfde geldt voor Ait El Hadj en Sor. “Ait El Hadj staat daar het verst in. Hij herkent de situaties makkelijk, omdat de principes van Vincent Kompany vergelijkbaar waren. Sor wil het dikwijls té goed doen. Net zoals Paintsil tijdens de voorbereiding. Voor Joske was het iets makkelijker, omdat hij oefenduels kreeg om zich alles eigen te maken. Sor moet het doen met gedeeltes van wedstrijden, bovendien gaat het nu om de knikkers. Dat is een stuk lastiger.”

Goed nieuws uit lappenmand

In Gent kan de Genkse coach mogelijk een beroep doen op Cuesta, McKenzie én Ouattara, die alle drie sukkelden met lichamelijke ongemakken. “Cuesta (spierblessure) heeft voor het eerst weer kunnen meetrainen, hopelijk ondervindt hij zaterdag geen reactie. Hetzelfde geldt voor Ouattara (enkel). Ook McKenzie (heup) voelt zich beter. Hij heeft nog een beetje last maar een scan wees uit dat er niets ernstigs aan de hand is. Hopelijk zijn ze zondag allemaal beschikbaar.”

Het is nog afwachten of Arokodare speelgerechtigd zal zijn, vrijdagmiddag was het nog wachten op documenten van de Dienst Vreemdelingenzaken.