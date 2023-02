Assistent Sil Rouvrois vervangt Bernd Hollerbach op persconferentie voor Kortrijk: “Iets goed te maken voor eigen volk”

Rouvrois begon het perspraatje met heuglijk nieuws: op Toni Leistner na zijn alle Kanaries fit. Dus ook Mory Konaté, die terug is na een spierblessure die hem een aantal weken aan de kant hield. “Mory heeft de hele week met de groep getraind”, aldus Rouvrois. “Hij heeft ook geen enkele training overgeslagen, wat betekent dat hij geen reactie ondervond. Hij gaf ook een goede indruk en behoort dus zeker tot de selectie.”

Over tegenstander Kortrijk toonde Rouvrois zich op de hoede. “Ze strijden tegen de degradatie dus ze hebben de punten hard nodig. Wij van onze kant hebben iets goed te maken voor eigen volk na de nederlaag tegen AA Gent. Ik verwacht een fysieke strijd en een furieuze start van Kortrijk. Sinds Bernd Storck er heeft overgenomen, merk je ook dat er meer mentale weerbaarheid in de groep zit.”

Zonder Leistner en Janssens

De Kanaries zullen het zaterdag zonder de nog geblesseerde Toni Leistner en de geschorste Wolke Janssens moeten doen. Over wie Janssens moet vervangen tegen De Kerels, bleef Rouvrois op de vlakte. “Op training hebben we een aantal zaken uitgeprobeerd en met de staf hebben we de verschillende opties doorgesproken. Zaterdagochtend zullen we de knoop doorhakken.”

Na dit seizoen zoekt Bernd Hollerbach andere oorden op. Wat er met zijn staf staat te gebeuren, is nog onduidelijk. Dat geldt dus ook voor Rouvrois. “Maar ik heb nog een lopend contract bij STVV dus ik maak me daar weinig zorgen over. Of ik de job van hoofdcoach ambieer? Ik ben ambitieus ja, maar ik weet ook dat ik jong ben en nog een lange weg heb af te leggen. Voorlopig ben ik tevreden met de functie die ik bij STVV mag uitoefenen. Ik heb ook al veel opgestoken van Bernd Hollerbach.”