KVK Wellen- Schoonbeek-Beverst is de topper van de speeldag. Vraag is of Wellen-coach Annys een oplossing kan vinden voor het plotse vertrek van sterkhouder Edwin Wang naar Belisia. Pelt trekt naar Betekom, Termien naar Wijgmaal. Beringen bekampt rode lantaarn Kampenhout. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (krth/gesi/gsb/jmu)