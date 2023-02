Een van de duurste reeksen van Vlaanderen gaat straks in première: VRT deelt trailer van gloednieuwe serie ‘Arcadia’

Op het Filmfestival in Oostende worden de eerste afleveringen van ‘Arcadia’ vanavond in primeur getoond, een nieuwe reeks die vanaf 19 maart op Eén is te zien. Het is een van de duurste Vlaamse reeksen, waarvoor in elke aflevering een budget van meer dan 1 miljoen euro werd vrijgemaakt. ‘Arcadia’ is een plek in de nabije toekomst waar Vlamingen en Nederlanders samenleven na een grote ramp én waar een scoresysteem de levenskwaliteit van de inwoners bepaald. Onmogelijk in te beelden toch? VRT deelde alvast de veelbelovende trailer.