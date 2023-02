Antwerp vraagt in beroep mildere schorsing voor Stengs: “Er was geen slag met de vuist”

Het beroep van Antwerp en Calvin Stengs is vandaag behandeld. In eerste aanleg kreeg hij vier speeldagen effectieve schorsing na zijn rode kaart tegen Anderlecht. RAFC vond dat buitenproportioneel en vraagt een lagere straf. Later vandaag volgt een uitspraak.

Stengs kreeg rood op Anderlecht voor een slaande beweging richting Diawara – de Nederlander werd wel zelf eerst vol in het gezicht geraakt door Diawara. Scheidsrechter Erik Lambrechts gaf eerder deze week aan dat er inderdaad een voorafgaande fout was van Diawara en dat de Anderlecht-speler “slechts geschampt werd”, maar de Disciplinaire Raad legde Stengs desondanks een hogere schorsing op dan het Bondparket gevraagd had: vier speeldagen effectief tegenover drie.

De verdediging van Antwerp focuste op de voorafgaande actie van Diawara. “Stengs wilde zich simpelweg bevrijden van Diawara. Hij duwde Diawara gewoon van zich af, er was geen slag met de vuist. De speler begrijpt dat hij niet had moeten reageren, hij was beter zelf gaan liggen.”

Het bondsparket kwam vervolgens aan het woord, met andermaal een zeer technische en complexe uiteenzetting. “Het gaat hier niet om losrukken. Dan had Stengs de linkerarm kunnen gebruiken. Er was bovendien een hoge intensiteit. Het is niet aan de speler om het recht in eigen handen te nemen. Uitlokking rechtvaardigt de reactie trouwens niet.” Er werd andermaal gepleit voor vier speeldagen schorsing, waarvan één eventueel met uitstel.

Stengs, vriendelijk als altijd, kwam zelf amper aan het woord: “Ik heb niks toe te voegen, alles is gezegd.”

Later vandaag komt er een uitspraak. Antwerp kan niet meer in beroep gaan. Stengs dreigt de wedstrijden tegen Club Brugge, Racing Genk, Eupen en OH Leuven te missen.