Kan gewijzigde darmflora endometriose veroorzaken? “Eigenlijk weet men niet wat er precies gebeurt in het lichaam”

Hoeveel vrouwen hebben last van endometriose? Gaat het om twee, tien of twintig procent van de vruchtbare vrouwen? De cijfers lopen sterk uiteen, maar één ding is zeker: wie zelf geconfronteerd wordt met endometriose, zit met pijn én vragen. Want er heerst nog veel onduidelijkheid over de aandoening. Een nieuwe studie wijst nu op een verband met de darmflora, maar wat betekent dat voor jou als patiënt?