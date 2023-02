Regeringstop wil oudste kernreactoren enkele jaren langer open

De discussie over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 is nog niet rond, of er komt al een nieuw dossier aan. Aangezien de twee kernreactoren maar ten vroegste in november 2026 klaar zijn voor tien jaar bijkomende dienst, dreigen er problemen in vooral de winter 2025-2026, wanneer ze dicht zijn voor onderhoud, en de andere kernreactoren al gesloten zijn als gevolg van de wet op de kernuitstap.

De federale topministers nemen nu een initiatief in een poging om de patstelling te doorbreken. De kern vraagt aan premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om contact op te nemen met Engie Electrabel om zo vlug mogelijk een veiligheidsdossier op te maken en in te dienen bij het Fanc.

Dat dossier moet gaan over een moduleren van het splijtstofgebruik, het verlengen of het bijvullen van de reactor. In het jargon heet dat fuel modulation/extension/refueling. De bedoeling is om de bevoorradingszekerheid te garanderen voor de winters 2025-2026 en 2026-2027. Tegen einde maart wil de regeringstop duidelijkheid en een beslissing.