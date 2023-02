Hugo Sigal bedankt Vlaanderen in open brief: “Ik mis mijn Colleke nog elke seconde, maar steun heeft veel deugd gedaan”

Het waren moeilijke maanden voor Hugo Sigal sinds het afscheid van zijn ‘Colleke’, Nicole Josy. Maar de steun die hij vanuit heel Vlaanderen heeft gekregen, heeft veel deugd gedaan. Dat schrijft hij in een open brief om iedereen daarvoor te bedanken.

“Beste vrienden, langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mij in deze moeilijke weken en dagen overladen heeft met zijn of haar diepste blijken van medeleven”, schrijft hij in een open brief. Zijn vrouw Nicole overleed afgelopen november. “Ik mis mijn Colleke nog elke seconde, maar jullie steunbetuigingen hebben me heel veel deugd gedaan.”

“Het was onbegonnen werk om iedereen persoonlijk aan te schrijven of op te bellen. Toch heb ik nu, denk ik, een manier gevonden om dat gedeeltelijk goed te maken. Op zondag 5 maart, op de middag, zal ik aanwezig zijn op een diner als hulde aan mijn overleden echtgenote in het hotel Van der Valk in Nazareth. Die (na)middag worden er beelden en video’s getoond, die de meesten nog nooit gezien hebben. Ik hoop jullie daar te mogen verwelkomen. Eerder waren Colleke en ik daar al eens te gast, en ik bewaar daaraan fijne herinneringen. Het zal uiteraard niet hetzelfde zijn zonder haar, maar we kunnen die namiddag met z’n allen leuke herinneringen ophalen aan de grote liefde van mijn leven.”

In zijn brief laat hij ook nog weten hoe mensen zich kunnen inschrijven voor die namiddag samen. “Wie 65 euro per persoon overmaakt op de rekening BE61 7350 6064 7317 van het hotel, met vermelding ‘hulde aan Nicole’, is automatisch ingeschreven voor het driegangenmenu, een glas cava en een halve fles wijn.”