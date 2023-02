Man geeft toe dat hij Queen wilde aanvallen met kruisboog op kerstdag

Een 21-jarige man heeft vrijdag toegegeven dat hij de Britse Queen Elizabeth II wilde “verwonden of schaden” door met een kruisboog in te breken in Windsor Castle op kerstdag 2021.

De toen 19-jarige Jaswant Singh Chail kon, gewapend met een kruisboog, met een touwladder om over de muur van het landgoed ten westen van Londen te klimmen. De indringer geraakte tot op 500 meter van de privévertrekken van de koningin binnen de muren van het paleis voordat hij werd gearresteerd. Hij werd geïnterneerd.

Chail zou van tevoren in een video plannen hebben aangekondigd om de koningin te vermoorden. De man, die wordt vervolgd krachtens de Treason Act, heeft tijdens een hoorzitting in Londen schuldig gepleit aan “het opzettelijk produceren of bezitten van een geladen kruisboog met de bedoeling deze te gebruiken om de persoon van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II te verwonden, of om Hare Majesteit schade te berokkenen” op 25 december 2021.

De jongeman pleitte ook schuldig aan bedreiging met de dood en illegaal wapenbezit. Aangezien hij schuldig pleitte, komt er geen proces. De rechter zal op 31 maart zijn straf bekendmaken. (belga)