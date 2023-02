Thorgan Hazard meteen inzetbaar voor PSV in topper tegen Feyenoord, maar: “We moeten opbouwen met hem”

Thorgan Hazard is zondag in de uitwedstrijd in de Eredivisie tegen koploper Feyenoord direct inzetbaar voor PSV. Dat bevestigde coach Ruud van Nistelrooij op zijn persconferentie.

“Hij is trainingsfit, maar moet wel worden ‘opgebouwd’ in trainingsminuten. We willen hem niet vanaf het begin over de kop jagen”, aldus Van Nistelrooij. “We gaan goed kijken hoe we het gaan invullen. Dat hij aan de wedstrijd begint en dan wordt gewisseld, sluit ik niet uit. Hij is in ieder geval fit genoeg om een goede bijdrage te leveren.”

De 29-jarige Hazard kwam op de laatste dag van de transfermarkt op huurbasis over van Borussia Dortmund.

PSV staat na 19 speeldagen in de Eredivisie derde, met 38 punten. Koploper Feyenoord telt vier punten meer.