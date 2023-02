KSK Tongeren moet het zaterdag (20.00u) in de derby tegen Bocholt stellen zonder zijn twee centrale verdedigers. Gil Vanderhoven (enkelbreuk) is immers out en Olivier Geurts is geschorst. Die laatste begint nu toch te twijfelen of hij na dit seizoen wel effectief stopt. “Ik doe het nog zo graag, maar wat is er mooier dan stoppen op een hoogtepunt?”