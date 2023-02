Alleen Bree-Beek kon Zepperen-Brustem dit seizoen al kloppen. Lukt dit de Noord-Limburgers opnieuw en brengen ze weer wat spanning in de titelstrijd in eerste provinciale? Of vergroot Zepperen-Brustem z’n voorsprong van zeven naar tien punten en neemt de leider zo een serieuze optie op de titel? Daar gaat het zondag in de onderlinge topper om.