Julie Brouwers en co bezorgen België eerste medaille op WK veldrijden: “Opsteker met het oog op zondag”

Nederland heeft zich in eigen land op een eerste WK-goud getrakteerd in de mixed relay. In het gemengde aflossingsnummer bleek het Nederlandse zestal een maatje te groot voor Groot-Brittannië en België.

Voor ons land mocht Julie Brouwers, afkomstig uit Ham maar tegenwoordig wonend in Olmen, als tweede de wei in. Hevig hoestend en proestend kwam ze daar enkele minuten later weer uit.

“Zo, de eerste bloedsmaak in mijn mond heb ik dit weekend al geproefd. Gelukkig leverde die ronde voluit ook eremetaal op. Dit is een opsteker met het oog op zondag”, pufte Brouwers. “Ik moest het tegen alleen maar mannen opnemen, enkel Tsjechië stuurde ook een meisje de wei in. Bondscoach Sven Vanthourenhout had me gevraagd om de kloof met de Fransen niet te groot te laten worden. Ik denk dat ik me goed van die taak heb gekweten. Ik weet nu hoe het is om voluit te gaan op dit rondje. Met name welke bochten tricky zijn om te houden en welke wel wat snelheid verdragen. Dit brons gaan we bescheiden vieren en dan op naar zondag.”