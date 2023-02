Geef eens een orgineel doosje met valentijnschocolade: “Van deze love pills krijg je een instant crush”

“Chocolade” is het antwoord op de vraag met welk valentijnscadeau je altijd scoort. Wij selecteerden twee kleine en een grote chocolatier in Limburg met zelfgemaakte én originele creaties. Van overheerlijke pralines tot extra sterke liefdespilletjes (van chocola natuurlijk).

1. Pralines van Sien Pralien

De chocolaatjes van ‘Sien Pralien’ worden gemaakt in de woonkamer van Sien Willemans uit Genk. “Een uit de hand gelopen”, zegt de chocolatier die twee jaar geleden een opleiding bij Syntra ging volgen. “Mijn interesse in koken en bakken - en meer specifiek mijn liefde voor chocolade - heb ik zonder twijfel van mijn mama en oma. Er zijn veel mogelijkheden om creatief bezig te zijn met smaken en kleuren van pralines. Sinds kort heb ik mijn eigen chocoladebedrijfje en maak ik doosjes op bestelling.”

© Boumediene Belbachir

Het valentijndoosje van Sien Pralien kost 10 euro en bevat twee rode rondjes met een romige mix van chocolade en hazelnoten, twee maal het woord ‘love’ met witte chocolade en karamel van Callebaut Gold, twee roze bollen met Baileys Ganache, twee rode lippen met frambozencoulis en vanilleganache en twee bruine hartjes met botercrème en Callebaut Ruby.

Bestellen kan via info@sienpralien.be of via Instagram, het adres in Genk voor afhaling word je bezorgd na de bestelling.

(lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

2. Strawberry boxes​ van Chocomilat

Naast haar drukke job als stafmedewerker in een psychiatrisch ziekenhuis leeft de Truiense Lore Martens zich uit met het creëren van lekkers met chocolade. Met valentijn verkoopt ze zelfgemaakte strawberry boxen: aardbeien gehuld in witte, bruine, fondant en ruby chocolade met uiteenlopende toppings zoals brésilienne, Oreo, framboos, kokos, gezouten karamel, pistache en speculaas. “Eigenlijk pimpte ik mijn aardbeien eerst voor vrienden en familie, maar het bleek zo’n schot in de roos dat ik er mijn eigen chocolade handeltje van maakte”, vertelt Lore.

© RR

Voorlopig heeft Chocomilat geen fysieke vestiging, maar zijn er wel twee afhaalpunten in Genk en in Sint-Truiden. Voor Valentijnsdag verkoopt de Truiense dozen gevuld met aardbeien en rozen in de vorm van een hartje, voor 45 euro. Daarnaast zijn er ook kleinere boxjes met een liefdesboodschap op de aardbeien voor 25 euro.

Bestellen kan via www.chocomilat.be, de boxen kunnen worden opgehaald op Kruidhofstraat 12 in Genk of Terbiest 13 in Sint-Truiden

(lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

3. Love Pills van Boon

Dankzij Chocoladehuis BOON ruikt de Hasseltse binnenstad steevast naar chocolade. Voor Valentijnsdag verzonnen chocolatiers Patrick Mertens, Tom Theysmans en hun team een middeltje om halsoverkop verliefd te worden: ‘Instant Love Pills’ die je een instant crush bezorgen. “Ze zijn gemaakt van witte bruine en zwarte chocolade”, klinkt het bij de chocoladetovenaars. “Hoe meer ‘pilletjes’ je na elkaar naar binnen werkt, hoe straffer het effect.”

De prijs van een flesje ‘Boon Instant Love Pills” is 12,5 euro.

Bestellen kan via wwww.webshopboon.be of in de winkel op de Paardenmarkt 13 in Hasselt.