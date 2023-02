Eerste Belgische medaille op WK veldrijden is een bronzen, Nederland pakt goud op Mixed Team Relay

Nederland heeft op het WK veldrijden de allereerste wereldtitel weggekaapt, in de Mixed Team Relay. België pakte brons op 33”. De slotrenner van Groot-Brittannië, Thomas Mein, kwam amper twee tellen voor Laurens Sweeck over de streep.

Het zestal dat (in die volgorde) voor België afwisselend een rondje reed, bestond uit: Antoine Jamin (U19 mannen), Julie Brouwers (U23 vrouwen), Joran Wyseure (U23 mannen), Marion Norbert-Riberolle (elite vrouwen), Xaydee Van Sinaey (U19 vrouwen) en Laurens Sweeck (elite mannen).

België moest achtervolgen, maar hield twee eliterijders in de mouw. Tijdens het rondje van Marion Norbert-Riberolle kwam de Belgische ploeg op medaillekoers. De wereldtitel leek gaan vliegen toen Laurens Sweeck als slotrijders aanzette, want de voorsprong van Nederland bedroeg 44” en met het 21-jarig talent Ryan Kamp had Oranje een slotrijder die dat moest kunnen vasthouden. Maar zilver zat er wel nog in. Sweeck strandde uiteindelijk op twee tellen van de tweede plaats.

Vorig jaar werd de Mixed Team Relay voor het eerste gereden op een WK, toen nog als testevent. In het Amerikaanse Fayetville nam titelfavoriet Nederland niet deel. Italië won, België werd derde.