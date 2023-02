Bijna 4.000 beginnende bestuurders riskeren boete wegens negeren terugkommoment

In 2022 hebben 3.910 beginnende bestuurders het verplichte terugkommoment niet gevolgd. Het gaat om 4,9 procent van de totale groep van 79.730 beginnende bestuurders van wie de eerste termijn om het terugkommoment te volgen vorig jaar afliep. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken. Wie het terugkommoment niet volgt, riskeert een boete tot 4.000 euro.

Van de totale groep van 79.730 legden vorig jaar 66.797 bestuurders (83,8 procent) het terugkommoment af binnen hun eerste termijn. Bijna 13.000 bestuurders kregen een aanmaningsbrief, van wie er 9.032 het terugkommoment nog volgden in hun aanmaningsperiode of nadien.

Het terugkommoment kost 120 euro en is een opleiding van 4 uur die gevolgd moet worden 6 tot 9 maanden na het behalen van een definitief rijbewijs B. Het werd ingevoerd om het aantal verkeersongelukken terug te dringen, aangezien bij een op de vijf auto-ongevallen een jonge bestuurder betrokken is.

Het terugkommoment moet dat cijfer naar beneden halen door jonge bestuurders nog eens bewust te maken over hun rijgedrag en de gevaren in het verkeer. Na een paar maanden met een rijbewijs op zak durven jonge bestuurders hun rijkunsten immers te overschatten en risico’s in het verkeer te onderschatten.