In 4A trekt Bokrijk-coach Geyskens met een gehavende ploeg naar zijn ex-club Zelem, in 4B is EMBO-KMR Biesen B de topper, in 4C evenaarde Eksel B het seizoensrecord van leider Achel B en in 4D is de derby Uikhoven-Rekem de blikvanger. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)