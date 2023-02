Deel Anderlecht-fans scherp richting Wouter Vandenhaute: “We geloven niet in uw stap terug, ons vertrouwen is volledig weg”

Een collectief van drie supportersgroepen van Anderlecht is opnieuw forst van leer getrokken. Niet alle supporters staan achter dit soort brieven, maar het is niettemin een vervelende situatie voor de Anderlecht-top.

“Na onze eerste oproep op 11 januari heeft Wouter Vandenhaute aangekondigd dat hij een stap opzij zet in de dagelijkse leiding van RSC Anderlecht door “niet-uitvoerend voorzitter” te worden. Sinds deze aankondiging is er naar onze mening weinig veranderd”, klinkt het in een open brief. “Ons vertrouwen in hem is volledig verdwenen en iets wat wij beschouwen als een mediastunt, zal hier geen verandering in brengen! Wij geloven niet in deze stap terug, getuige uw nog steeds te prominente aanwezigheid rondom de sportieve staf. Wij zien dan ook het nut niet van de titel van “niet uitvoerend voorzitter”. Uitvoerend of niet-uitvoerend, u bent niet langer onze voorzitter Wouter. De cultuurverandering die u ons belooft, gaat vooral via uw vertrek.”

CEO Jesper Fredberg krijgt nog even krediet. “Echter beseffen we ook dat we nu alle kansen moeten geven aan de CEO’s Fredberg en Bornauw om orde op zaken te stellen. Wij geven het dan ook tot het einde van het seizoen om te bekijken hoe onafhankelijk deze CEO’s kunnen en mogen werken. Wat betreft Jean Kindermans eisen we dat hij zo snel mogelijk terug in de armen wordt gesloten zodat op de academie de rust kan wederkeren.”

Een ook Marc Coucke wordt aangesproken. “Aan de andere aandeelhouders en bestuursleden waaronder Marc Coucke, het is tijd om uw verantwoordelijkheid te nemen. Doe wat nodig is om onze club te redden en ervoor te zorgen dat niemand anders, dan degene met een sportief mandaat, zich met voetbal bezig houdt. Ten laatste geven we jullie nog mee dat jullie slechts passanten zijn met geld, die denken de club te kunnen vertegenwoordigen! Vergeet niet dat wij, supporters, voor eeuwig het paars-witte hart van deze club zijn, en dat we zullen blijven waken over het DNA van Royal Sporting Club Anderlecht. Indien ons standpunt niet word gerespecteerd, zullen er verdere acties ondernomen worden.”