Zowel in Heers, Lommel, Lanaken als Bilzen is het dit weekend derby-tijd. In 3B springt ook het kelderduel E. Houthalen-Breugel in het oog en in 3C staan vier ploegen uit de top vijf tegenover elkaar. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)