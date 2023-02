Noémie Wolfs heeft vrijdagvoormiddag live in het Radio 1-programma Belpop Helden geregeld dat Clouseau op haar trouwfeest komt spelen. Samen met haar verloofde en Balthazar-bassist Simon Casier maakte ze het nummer Openingsdance waarin ze zich richtte tot Koen en Kris Wauters: “It would be great if you could play on my wedding day.”