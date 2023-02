Somaliër krijgt 42 maanden cel na gruwelijke dood asielzoekster in Heusden-Zolder

Een 28-jarige Somaliër is vrijdag in Hasselt veroordeeld voor de gruwelijke dood van een bewoonster van asielcentrum De Bark in Heusden-Zolder. De vrouw, Shamsa Mohammed (21), hing aan wagen van de man na een discussie over een gsm. Ze kwam ten val waarna de dader over haar hoofd reed.

De gruwel speelde zich in de nacht van 21 op 22 februari 2020 af in de Kapelstraat, nabij het asielcentrum. Het slachtoffer en de dader kenden elkaar. Shamsa had haar gsm aan de twintiger uitgeleend en wou die terug. Het kwam tot een discussie aan de wagen van de man. Shamsa bevond zich aan de bestuurderskant terwijl het portier openstond. Omdat ze haar gsm niet terug kreeg, klampte ze zich vast aan de wagen met haar voeten aan de bestuurderszetel. Een poging om haar gsm te grijpen of te graaien naar de contactsleutel mislukte. De Somaliër vertrok daarop terwijl Shamsa aan de wagen hing. Een honderdtal meter verderop kwam de vrouw ten val waarna ze met haar hoofd onder het achterwiel kwam. Ze had geen enkele kans op overleving.

Camerabeelden

Tijdens het onderzoek en het proces kwam de in Bocholt woonachtige dader met allerhande verklaringen af. Dat Shamsa zich aan de auto had vastgeklampt, bleef hij hardnekkig ontkennen. Zo zou het slachtoffer na de ruzie volgens hem de straat overgestoken hebben, waarna een ander voertuig haar aanreed. Vluchtmisdrijf, claimde hij tevergeefs. Onderzoek van de wetsarts maakte echter duidelijk dat Shamsa niet aan-, maar overreden was. En dat door één wagen. Ook spraken camerabeelden van een naburige takeldienst, die enkel het vertrek van de wagen registreerden, dat tegen. Toen de auto vertrok, was ook Shamsa weg. “Ze heeft langs mijn auto opgelopen”, keerde de dader zijn kar. Ook dat kon niet kloppen, want dan had ze op slippers het wereldrecord 100 meter sprinten moeten verbreken door tegen 40 km/u te lopen. En zo bleef de dader maar versies verzinnen. Als het te warm werd onder zijn voeten, bleek hij plots een aanval van geheugenverlies te hebben. “Ik kan het me niet herinneren.” “Het is jammer dat beklaagde nooit het achterste van zijn tong laat zien”, luidde het op het proces.

Geen normbesef

Verder onderzoek, de wedersamenstelling, verklaringen van andere bewoners van het asielcentrum en de autopsie maakten duidelijk dat het wel degelijk de Somaliër was die Shamsa had overreden. Hij is nu schuldig bevonden aan het opzettelijk toebrengen van verwondingen met de dood tot gevolg zonder de bedoeling te hebben Shamsa te doden. De man, die intussen de Belgische nationaliteit heeft, verbleef 13 maanden in voorhechtenis. In het vonnis hekelde de rechter het gebrek aan normbesef bij de dader en ook dat hij zich niet onmiddellijk na de feiten over haar had bekommerd. Het komt de 28-jarige op 42 maanden cel te staan. Zijn Ford Focus is verbeurd verklaard. Eveneens voor zijn rekening zijn de proceskosten van 14.375 euro. Meerdere familieleden van Shamsa verblijven nu in Londen en waren niet aanwezig op het proces.