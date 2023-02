Vakbonden van openbare sector voeren actie van 6 tot en met 10 maart

De vakbonden van de openbare sector (FCSOD, ACOD en VSOA) houden van maandag 6 tot en met vrijdag 10 maart sensibiliserings- en protestacties. Zo willen ze de openbare diensten in de kijker zetten en aantonen waarom het belangrijk is om erin te blijven investeren. “Stakingen zijn niet uitgesloten”, zegt Chris Reniers, vicevoorzitter van de overheidsvakbond ACOD.

Sterke openbare diensten maken het voor iedereen mogelijk om te kunnen genieten van basisdiensten zoals zorg, onderwijs, veiligheid of mobiliteit, benadrukt het gemeenschappelijk vakbondsfront in een vrijdag verstuurd persbericht. Om het personeelstekort in essentiële sectoren op te lossen, dringen aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwarden zich op, luidt het.

Tijdens de week van 6 tot en met 10 maart worden tal van acties gehouden. “Dat gaat van sensibiliseren en informeren over ludieke acties en pamfletten uitdelen tot hardere acties”, zegt Reniers. “Stakingen zijn niet uitgesloten.” Alle sectoren van onze vakbonden zijn betrokken en plannen acties, aldus Reniers.

De vakbonden hebben een platform met vier eisen: ten eerste willen ze een herwaardering, met meer (structurele) middelen. Daarin zit de tweede eis vervat, namelijk de verzuchtingen van het personeel, zoals cao’s afsluiten en barema’s opschalen.

Ten derde zijn de pensioenen een pijnpunt. “De nota van premier De Croo in december was zeer eenzijdig gericht op het aanpakken van de pensioenen in de openbare sector. Dat gaan we niet laten gebeuren”, zegt Reniers.

Ten slotte moet het sociaal overleg uit het slop getrokken worden, vinden de vakbonden. “Enkel door sterke akkoorden te maken en die ook uit te voeren, kan de openbare sector erop vooruitgaan en dus bij afgeleide ook de rest van de samenleving.”