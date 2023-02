Hasselt

Er worden binnenkort een 90-tal aanslagbiljetten uitgestuurd voor de heffing van de Hasseltse leegstandsbelasting. “Alles samen goed voor een half miljoen euro”, zegt schepen Rik Dehollogne (N-VA). “Het gaat over panden binnen de Grote Ring. Vanaf nu gaan we ook verder in Groot-Hasselt kijken.”