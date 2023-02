Oeps: onhandige monteur laat metalen paal niet één maar twee keer op hoofd van schoonvader vallen

De Braziliaanse monteur André Luiz liep begin januari al fluitend door zijn werkplaats in Rio de Janeiro toen hij een gevallen metalen paal terug op zijn plek wilde zetten. Hij plaatste de staaf tegen een inkeping in het plafond en ging weer verder. Maar omdat het metalen stuk een deuk had, kwam het uit zijn positie en viel het … op de tenen van zijn schoonvader Luiz Carlos Niegesk. Gegeneerd raapte Luiz de paal terug op en zette hij hem weer tegen de inkeping. Maar ook de tweede keer viel de paal om… recht op het hoofd zijn schoonvader. Gepijnigd hield Niegesk zijn zere ledematen vast, maar lachen kon hij nadien wel: “Hij bedoelde het niet zo.”