Vrouw overleden in Brusselse politiecel: theorie van zelfdoding “ernstig in twijfel getrokken”

Dat de 46-jarige Sourour Abouda op 12 januari in een Brusselse politiecel zou gestorven zijn door zelfdoding, wordt “ernstig in twijfel getrokken”. Dat heeft een bron die dicht bij het onderzoek staat, gezegd aan de RTBF. De toestand van dronkenschap van de vrouw, die achteraf werd vermeld, komt bovendien niet voor in het administratieve verslag van de politie, stelt de burgemeester van Elsene.

Abouda werd op 12 januari omstreeks 6 uur op de Amerikaansestraat gearresteerd door een patrouille van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. Ze werd overgebracht naar het cellencomplex van het Rijksadminstratief Centrum, het administratieve centrum van de federale politie in de Koningsstraat. Ze werd even later dood aangetroffen.

De eerste bevindingen en het voorlopige autopsierapport lijken erop te wijzen dat er geen tussenkomst was door een derde, meldde het Brusselse parket enkele dagen na de gebeurtenissen. Volgens de eerste informatie was Abouda mogelijk dronken, en was er sprake van zelfmoord door wurging met behulp van een trui, een theorie die de familie betwist.

Het administratieve verslag van de politie vermeldt verstoring van de openbare orde: de vrouw zou zich in een voertuig bevonden hebben dat niet het hare was. Het verslag rept echter niet over dronkenschap, bevestigt Christos Doulkeridis, de burgemeester van Elsene, aan RTBF. Volgens een bron die dicht bij het onderzoek staat wordt de zelfdodingstheorie “ernstig in twijfel getrokken” en wel “op basis van de bewakingsbeelden van de cel, maar niet uitsluitend”.

Het Brusselse parket wil geen commentaar geven op die elementen. Het onderzoek loopt nog en de resultaten van de toxicologische analyse zijn niet gekend. Er is ook een tegenautopsie uitgevoerd.