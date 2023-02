Elsa brengt erwtensoep en boterhammen met mosterdspek naar eenzame ouderen in Lommel-Barrier

Lommel

Elsa van den Hoogen (69) ging woensdagnamiddag samen met haar man Jan Kneepkens (73) Hollandse erwtensoep en boterhammen met mosterdspek rondbrengen in haar buurt. “Ik ben vrijwilligster bij Samana in Lommel-Barrier”, vertelt Elsa. Via deze organisatie komt ze veel in contact met chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers. Elsa vatte het idee op om de alleenstaande ouderen en chronisch zieke buurtgenoten een maaltijd van echte snertsoep en een paar sneden brood met mosterdspek te bezorgen. “Ik doe dit al voor de vierde keer. Ik doe dit op vrijwillige basis en met veel plezier één keer per jaar in de winter. Als het koud is, wil alleenstaande mensen graag een warme bak snert leveren. Ik breng ook soep naar mensen die niet zijn aangesloten bij Samana. Er is helaas veel eenzaamheid, ook in je eigen buurt. Ik ben anderhalve dag bezig geweest met koken en heb ongeveer 15 liter soep gemaakt voor 18 personen”, vertelt Elsa. “Ook doen wij met Kerstmis een bijdrage aan de voedselbank van Sint-Vincentius voor de decemberpakketten. Bij sommige mensen ga ik een extra praatje maken als ze er behoefte aan hebben. Het is heel fijn om te zien hoe deze ouderen er van genieten om eens een extra babbel te doen en iets lekker te krijgen.” nma