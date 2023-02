In eerste provinciale zijn de topper Zepperen-Brustem - Bree-Beek en de derby Hechtel-Eksel de blikvangers van het weekend. Verder is het uitkijken naar de wapenfeiten van de teams die hardnekkig strijden om de degradatie te ontlopen: Alken (tegen een gehavend Achel), Juve (tegen Koersel) en Helson (tegen Bregel). Dit is het ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)