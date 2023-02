Jongeren maken kennis met handbal, basketbal en unihockey in Lommel

Lommel

Woensdag trokken 5 verschillende basisscholen met de sportievelingen van het vijfde en zesde leerjaar naar de sporthal waar 14 ploegen deelnamen aan de eerste editie van een combi-activiteit basketbal, handbal en unihockey van MOEV in samenwerking met basketbalclub BBC Croonen Lommel. In een doorschuifsysteem speelden de ploegen de 3 sporten tegen elkaar. Op deze manier maken ze kennis met 3 leuke sporten op een namiddag. De Lommelse meisjes en jongens deden allemaal hun best om zoveel mogelijk te scoren. Jazz (10) die zelf handbal speelt, was een van de deelnemers. “We spelen 3 sporten. Handbal kan ik al. Nu maak ik deze namiddag ook kennis met basket en unihockey.”

Ook Daan (10) en Tuur waren druk aan het sporten. “We zijn graag sportief. Zo een namiddag sporten met vrienden is wel heel leuk.” nma