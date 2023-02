Treinmachinisten in Verenigd Koninkrijk staken opnieuw massaal

Treinmachinisten in Groot-Brittannië leggen vrijdag opnieuw massaal het werk neer. Vakbond Aslef meldt dat ruim 12.000 werknemers meedoen. Daardoor zou de dienstregeling op vijftien van de belangrijkste spoorlijnen in het Verenigd Koninkrijk komen te vervallen. Nieuwe stakingen zijn bovendien niet uitgesloten, aldus de vakbond.

Verwacht wordt dat er geen treinen rijden van en naar de stations London Bridge en Victoria, twee grote stations in de Britse hoofdstad. De staking van vrijdag is de tweede deze week. Woensdag legden werknemers van meerdere publieke diensten al het werk neer, waaronder leraren, ambtenaren en de douane. In totaal deden daar ongeveer een half miljoen mensen aan mee. In de verschillende sectoren proberen werknemers en vakbonden zo een beter loon af te dwingen om de hoge inflatie het hoofd te bieden.

De gesprekken tussen Aslef en de werkgevers worden dinsdag hervat. De vakbond dreigt al met meer stakingen, als er geen cao-overeenkomst wordt bereikt. Vorige maand verwierp de bond nog een bod van 8 procent loonsverhoging, verdeeld over twee jaar.

De ritten van de Eurostar-treinen naar het Verenigd Koninkrijk worden niet gehinderd door de staking. Op de website met reisinformatie van Eurostar worden geen problemen gemeld bij ritten van Amsterdam, Brussel en Parijs naar Londen.