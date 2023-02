Jongeren maken kennis met wetenschap en bouw tijdens Proweto-academie in Lommel

Lommel

In Provil is de jaarlijkse Proweto-academie gestart. Dit zijn 4 woensdagnamiddagen waarop jongeren van het vierde, vijfde en zesde leerjaar gratis 3 workshops kunnen volgen om hun interesse binnen STEM, Coding en bouw te ontdekken. “Binnen STEM onderzoeken ze de werking van een hefbrug en bouwen ze uiteindelijk een Brain Bob. Binnen coding gaan de leerlingen aan de slag met Minecraft en leren ze programmeren om een aantal uitdagingen op te lossen. Bij bouw tekenen ze een huis en realiseren ze een klein bouwproject”, vertelt Jasper Jasper Vandeweyer, technisch coördinator bij Provil.

“Het is heel leuk om zelf dingen te maken”, vertel Sem Poldervaart (9). “Met mijn opa heb ik ook al eens dingen uit hout gemaakt. Maar deze Brain Bob is wel het moeilijkste wat ik al gedaan heb. Alles juist in elkaar zetten, de draadjes naar het lampje verbinden, de 2 spuitjes met een darmpje met elkaar verbinden... Maar ik blijf proberen tot ik het klaar heb.” nma