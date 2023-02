Smeulend zinkpoeder bij Haven Genk veroorzaakt hevige rookontwikkeling

In een van de hallen van Haven Genk op de Kolenhavenstraat is er vrijdagochtend rook ontstaan in een berg zinkpoeder. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk. De brandweer tracht de haard te verstikken met zand.

Het was een van de werknemers die vrijdagochtend rond 6.15 uur vaststelde dat er een doordringende rook opsteeg uit een berg zinkpoeder. Dat poeder wordt geleverd als bulk aan Haven Genk die het dan voorbereid voor verder transport.

Wouter Machiels, verantwoordelijke voor het operationeel gedeelte van Haven Genk, zegt in een reactie dat het waarschijnlijk om een spontane ontbranding gaat. “We hebben meteen de hulpdiensten verwittigd”, zegt Machiels. De brandweer van de zone Oost-Limburg was snel ter plaatse. “De beste manier om de brand aan te pakken is verstikken”, gaat Machiels verder. “Daar wordt in de voormiddag volop aan gewerkt. We verwachten dat binnen enkele uren alles weer normaal kan verlopen. Er is niemand bevangen door de rook en ook op onze werking heeft de brand amper een impact.” cn